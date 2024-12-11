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Интерсекс-боксерша Хелиф возглавила рейтинг запросов Google в 2024 году. Обошла даже Майка Тайсона

Боксерша Хелиф возглавила рейтинг запросов в Google в 2024 году
Егор Сергеев
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Иман Хелиф на Олимпиаде-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
Громко пошумела.

25-летняя алжирская боксерша олимпийская чемпионка Иман Хелиф возглавила чарт запросов Google в разделе «Спорт» в 2024 году, следует из отчета американской компании. В списке она опередила боксеров Майка Тайсона и Джейка Пола, а также победителя Евро-2024 Ламина Ямаля.

Чаще всего гуглили на родине

Большую часть года Хелиф никого не интересовала — однако в период с 28 июля по 3 августа всплеск запросов о ней пробил все мыслимые пределы. Как раз в эти даты Иман начала выступление на Олимпиаде в Париже, случился скандал с итальянкой Анджелой Карини (отказавшейся выступать против алжирки), на тему высказались Джоан Роулинг, Илон Маск и другие медийные «тяжеловесы».

Уже к концу августа про Хелиф все забыли, но в начале ноября случился новый скандал. В это время вышло расследование французского издания Le Correspondant — журналисты утверждали, что биологически Иман мужчина и даже имеет яички.

Разбивку по регионам Google тоже предоставил: чаще всего о Хелиф искали информацию на родине — в Алжире. На втором месте по популярности запроса оказалась Венгрия, следом — Италия, Пуэрто-Рико и Франция. Россию алжирская боксерша особо не интересовала — в статистике Google наша страна значится в серой зоне вместе с половиной Земного шара.

Иман Хелиф (в центре) с золотой медалью Олимпиады-2024.
Фото Global Look Press

Обошла Тайсона, Ямаля, Родри

Скандальная боксерша по уровню запросов обошла вообще всех, кто шумел в этом году. Даже возобновивший карьеру спустя 19 лет легендарный боксер Майк Тайсон не смог конкурировать с Хелиф. Как и его соперник Джейк Пол. Кроме того, за бортом остались три победителя Евро-2024 — Ламин Ямаль, Родри и Нико Уильямс.

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Кстати, кроме вышеперечисленных, в рейтинг вошли два индийских крикетиста (Хардик Пандья и Шашанк Сингх) и американский гольфист Скотти Шеффлер. А также его соотечественница, известная гимнастка и олимпийская чемпионка Симона Байлз.

В прошлом году аналогичный рейтинг от Google возглавил игрок в американский футбол Дамар Хэмлин, а форвард сборной Франции Килиан Мбаппе остался только вторым.

Бокс
Иман Хелиф
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