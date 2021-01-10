Как-то Тайсон не хотел, чтобы интервью заканчивалось. Преследовал журналиста до машины, а потом 30 минут держал за руку

Хотел выговориться.

Пожалуй, ни одна личность в истории бокса не подарила этому спорту столько историй уровня талантливого киносценария, как Майк Тайсон. Казалось бы, в 2020 году уже все о Железном Майке рассказано и известно, но новые сюжеты, сценки и байки продолжают пополнять библиотечку бокса.

Майк Тайсон. Фото Reuters

Именитый журналист The Ring Норм Фронхайм рассказал о Тайсоне необычайную историю, которой вообще сложно найти аналоги в профессиональном спорте. Обычно бойцы высокого уровня стремятся укоротить интервью любой ценой, а по возможности вообще его не дать, и только Тайсон может иногда входить в настолько особенное настроение, в котором он хочет продолжать интервью гораздо дольше, чем это было задумано журналистом.

Майк Тайсон. Фото Reuters

«С Майком ты никогда не знаешь, чего ожидать, — сказал Фронхайм The Athletic. — Иногда он смотрит сквозь тебя, как будто ты пустое место. Иногда он взбудоражен. Иногда же он по-настоящему дружелюбен. Как-то я делал с ним интервью. Мы прообщались час, я сказал, что мне нужно уже идти, поблагодарил за интервью и пошел к своей машине.



Он пошел за мной. Он идет за мной и говорит, идет и говорит. Я уже открываю дверь своего пикапа, просовываю ногу внутрь, хочу сесть на сиденье, как вдруг Майк сзади берет меня под локоть. Продолжая говорить. Его сила... Он сжал меня под локтем, и я почувствовал, как будто на мою руку положили 10 000 кирпичей.



И мне пришлось в таком положении общаться с ним еще 30 минут. Он говорил все эти полчаса без остановки. Я боялся пошевелиться, потому что думал, что он может резко дернуть мою руку и просто оторвать ее от плеча. Он не от мира сего. Я всегда знал, что эти ребята, все эти элитные боксеры сильно бьют, но тут впервые я соприкоснулся с абсолютно невероятной физической силой».