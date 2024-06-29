Усик назвал отказ от пояса IBF подарком для Джошуа и Дюбуа. На самом деле украинец лишится титула из-за пункта в контракте

Усик выйдет на реванш с Фьюри уже не будучи абсолютным чемпионом мира.

18 мая Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев раздельным решением судей ранее непобежденного Тайсона Фьюри. Усик завоевал все престижные пояса: по версиям WBA, WBO, WBC и IBF. Но спустя всего полтора месяца украинец остался без звания абсолюта, так как от титула IBF пришлось отказаться.

В соцсетях Усик сообщил, что добровольно отказывается от титула и позволяет разыграть его Джошуа и Дюбуа. Их поединок за вакантный пояс состоится уже 21 сентября. «Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, послушайте, — сказал боксер. — Я знаю, титул чемпиона мира по версии IBF важен для вас. Считайте это моим подарком на 21 сентября. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, Александр Усик».

Александр Усик. Фото Соцсети Александра Усика

Поясом IBF Усик владел с 2021 года, как раз с тех пор, как победил Энтони Джошуа, владевшего этим и еще двумя титулами чемпиона мира. Ранее стало известно, что Усик не сможет провести обязательную защиту пояса IBF из-за пункта о реванше с Фьюри. Титул автоматически перешел к Дюбуа, который ранее был обладателем временного пояса. Джошуа же доволен — его привлекает возможность подраться за титул, не побеждая основного чемпиона.

«Это хорошо, — сказал Джошуа. — IBF делает то, что делает. Даниэль Дюбуа — действующий чемпион, и меня позвали сделать мою работу. Думаю, проблема в том, что у Усика есть гарантированный реванш, но IBF постановила, что он должен провести обязательную защиту, так? Если ты не можешь провести защиту, они лишают тебя пояса. Это достаточно рядовая ситуация в боксе, и я следующий в очереди. Когда я дрался с Отто Валлином, то получил статус претендента на пояс».

Энтони Джошуа (слева) и Даниэль Дюбуа на дуэли взглядов. Фото Reuters

Ситуацией с отказом от титула недоволен босс UFC Дана Уайт, который считает неправильным, что Усику приходится оставлять пояс и лишаться звания абсолюта. «Это возмутительно, и я думаю, что такой человек, как Турки Аль аш-Шейх, должен с этим разобраться», — заявил Уайт TheMacLife. — Следующие несколько лет я буду с восторгом наблюдать со стороны, как будут развиваться события".