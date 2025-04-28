Реванш спустя два года. Усик и Дюбуа сразятся за титул абсолютного чемпиона в Лондоне

На кону все пояса.

Теперь официально: чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет реванш с обладателем титула IBF в категории до 120 килограммов британцем Даниелем Дюбуа. Бой состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Разговор окончен. На этот раз все на кону. Безоговорочный титул в тяжелом весе. 19.07.2025», — указано в публикации в соцсетях украинца.

Это объявление особого удивления не вызывает, ведь все шло к очередной встрече двух старых знакомых. Усик будет делать то, что умеет: ждать, читать движения, не бить понапрасну. А Дюбуа — пытаться доказать: его титул не случайность.

Первый поединок получился скандальным

Если вы пропустили первый эпизод сериала, то вот как это было. В 2023 году украинец уже бился с британцем. Там была борьба, а затем победа Александра техническим нокаутом в девятом раунде, не вызвавшая бурных аплодисментов.

Все дело в спорном моменте, возникшем в пятом раунде: Усик упал на канвас после удара Дюбуа ниже пояса. Был он или нет, споры ведутся до сих пор, но рефери Луис Пабон дал «пострадавшему» пятиминутный перерыв на восстановление.

По окончании поединка в команде Даниеля заявили, что их лишили чистой победы. По словам представителей боксера, Александр симулировал попадание в пах, чтобы взять паузу после пропущенного на самом деле абсолютно легального попадания.

Любопытно, но рефери в ринге трактовал этот момент неоднозначно. Он вроде бы поверил Усику — то есть, не стал отсчитывать нокдаун и позволил отдышаться. Но вот отбирать балл за нелегальный удар у Дюбуа не стал. Выглядело так, словно судья просто принял половинчатое решение, так и не определившись.

На пресс-конференции Александр попытался устроить целое шоу, объясняя, что тот самый тычок британца пришелся в запрещенную зону. Он задирал майку, подтягивал штаны и вообще активно жестикулировал, когда пояснял свою точку зрения. Поэтому та победа украинца оставила определенный осадок.

Шанс поквитаться

Дюбуа получит возможность взять реванш за свое поражение двухлетней давности. После этого британец успел вернуться в число сильнейших боксеров дивизиона и прошлым летом стал полноправным чемпионом мира, перейдя из статуса временного обладателя титула, а затем нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде.

В феврале Даниель должен был выйти на бой против Джозефа Паркера, но из-за болезни снялся за два дня до события. Теперь вместо переноса того поединка он сфокусировался на реванше с Усиком, где на кону будут стоять все пояса.

«Это встреча, которой я добивался. Теперь у меня есть шанс отомстить Усику. Я должен был выиграть в первый раз, но решение рефери лишило меня победы. На этот раз, перед своими болельщиками на стадионе в моем родном городе, я не допущу ошибок», — цитирует Дюбуа DailySports .