WBC показал специальный пояс, который получит победитель боя Альвареса и Чарло

Всемирный боксерский совет представил специальный пояс Пуэблы для боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) и абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

Пояс Пуэблы символизирует важные даты для Мексики: 5 мая (Битва при Пуэбле) и 16 сентября (День независимости). Дизайн создан Анжеликой Морено в мастерской Талавера де ла Рейна. Вышивку выполнила художница из Пуэблы, мастерица Матильда Хуарес.

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.