Чжан Чжилэй: «Бой с Усиком? Без проблем, он же крузервейт»

40-летний супертяжеловес и обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (26-1) заявил, что готов подраться с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0), дав понять, что он не считает его настоящим супертяжеловесом.

«Бой с Усиком? Без проблем, он же крузервейт», — сказал китайский супертяжеловес в интервью iFL TV.

Чжилэй в реванше нокаутировал Джо Джойса (15-2) в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.