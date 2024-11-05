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Сегодня, 15:04

Экс-чемпион UFC: «У Тайсона и Джейка Пола будет равный бой»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли поделился мнением о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Я думаю, что это будет равное противостояние, — сказал Вудли DAZN. — С учетом возраста Майка и того, что он уже давным-давно прошел свой пик боевой формы, это будет равный бой. Но если бы Тайсон был в расцвете своих сил, то у Джейка вообще не было бы никаких шансов. Этот бой бы просто даже не был санкционирован».

Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне. Бой между Тайсоном и Полом пройдет по правилам бокса по формуле восемь раундов по две минуты.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
Тайрон Вудли
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