В WBO создали специальную комиссию по вопросу возвращения россиян
Во Всемирной боксерской организации (WBO) планируют рассмотреть вопрос возвращения российских спортсменов к титульным поединкам.
«Создана специальная комиссия, которая в течение месяца рассмотрит вопрос возвращения россиян к титульным поединкам по версии WBO», — приводит ответ организации ТАСС.
В начале ноября новым президентом WBO стал пуэрториканец Густаво Оливьери. Он сменил во главе организации Франсиско Валькарсела.
Источник: ТАСС
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