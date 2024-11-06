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Сегодня, 11:01

В WBO создали специальную комиссию по вопросу возвращения россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Во Всемирной боксерской организации (WBO) планируют рассмотреть вопрос возвращения российских спортсменов к титульным поединкам.

«Создана специальная комиссия, которая в течение месяца рассмотрит вопрос возвращения россиян к титульным поединкам по версии WBO», — приводит ответ организации ТАСС.

В начале ноября новым президентом WBO стал пуэрториканец Густаво Оливьери. Он сменил во главе организации Франсиско Валькарсела.

Источник: ТАСС
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