Врачи запретили Исмаилову летать на самолетах после поражения от Минеева

Врачи временно запретили российскому бойцу Магомеду Исмаилову летать на самолетах после поражения от Владимира Минеева в боксерском поединке.

20 июля Минеев победил Исмаилова в восьмираундовом бою по правилам бокса единогласным решением судей.

«Магомеду временно запретили летать на самолетах. Он будет восстанавливаться и лечиться в Москве», — приводит ТАСС слова представителя команды Исмаилова.

Минеев и Исмаилов ранее провели два поединка по правилам ММА, один завершился ничьей, второй — победой Минеева.