Немков: «Малыхину предстоит непростой бой с Кейном»

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка своего соотечественника Анатолия Малыхина против Умара Кейна.

«Видел пару боев Кейна. Он дрался по кикбоксингу. И он чемпион Африки по какому-то виду местной борьбы. Борьба у него непонятная. Не назову его супертехничным, но он очень крепкий, физически мощный и опасный. Может сильно ударить. Непростой Анатолию предстоит бой», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

Бой между Малыхиным и Кейном состоится 9 ноября в Атланте (США) в рамках турнира ONE 169.