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Сегодня, 11:52

ESPN назвал причину задержания Усика в аэропорту Кракова

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Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова из-за непригодного для полета состояния здоровья, сообщает ESPN.

По данным источника, Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на борт после того, как представитель авиакомпании определил, что они не смогут перенести полет. Усик попытался объяснить свое состояние истощением после 14-часового путешествия из Киева. Однако языковой барьер стал причиной задержания команды украинского спортсмена.

Александр Усик. Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова — на него надели наручники

37-летний Усик остается непобежденным боксером. Всего за карьеру на профессиональном ринге он провел 22 боя, в 14 из которых одержал победы нокаутом.

21 декабря украинец в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) должен провести реванш с Тайсоном Фьюри.

Александр Усик
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