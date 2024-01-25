В Союзе ММА России считают, что бой Емельяненко и Тайсона может стать главным в 2024 году

Первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном поединке между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Ведутся переговоры. Если Федор Владимирович Емельяненко попросит, Союз ММА будет помогать всеми нашими ресурсами. Бой Емельяненко и Тайсона, наверное, станет боем года с точки зрения медийности», — сказал Терентьев «СЭ».

В августе 2023-го 47-летний Емельяненко изъявил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса. В октябре того же года Тайсон отказался от поединка.

В январе 2024 года Емельяненко заявил, что достигнуто согласие с Тайсоном о проведении боя по правилам бокса, однако все упирается в финансирование.