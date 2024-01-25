Бетербиев считает, что проиграл бы пиковому Рою Джонсу

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) считает, что не смог бы выиграть у легенды бокса Роя Джонса-младшего.

«Победил бы пикового Роя Джонса? Нет, конечно. Рой Джонс — крутой боксер. Он круче. Он хороший и крутой боксер», — сказал Бетербиев в интервью вицу-президенту АСА Асланбеку Бадаеву.

В последнем поединке Бетербиев победил Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января в Канаде.