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Сегодня, 13:24

В Саудовской Аравии утвердили дату реванша между Усиком и Фьюри

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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в своих социальных сетях подтвердил, что реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Первый бой между боксерами состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке.

Всего на счету Усика 22 победы в 22 профессиональных поединках. У Фьюри 34 виктории и одно поражение. Еще один бой с его участием завершился ничейным исходом.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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