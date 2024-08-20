Усик: «Я всегда болел за «Манчестер Юнайтед»

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) заявил, что всегда являлся поклонником футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

«В детстве я был болельщиком «Манчестер Юнайтед». Мне нравились Гарри Невилл и другие игроки, особенно Дэвид Бекхэм. Эта команда всегда была сильной. Среди моих любимых футболистов были Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович и старый Роналдо, известный как «зубастик». Конечно, Месси и Криштиану Роналду тоже были для меня выдающимися игроками.

Я всегда мечтал стать футболистом и с удовольствием тренируюсь с командой «Полесье» (клуб из Житомира — Прим. «СЭ»). Это позволяет мне отвлечься от бокса и отдохнуть. После победы над Тайсоном Фьюри в мае я не отмечал свой успех привычным способом. Вместо этого я тихо поужинал с семьей и провел время, играя в футбол. Я даже не задумывался о том, что стал абсолютным чемпионом", — приводит слова украинца Daily Mail.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.