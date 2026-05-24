Усик — Верхувен: где смотреть онлайн-трансляцию боя

В ночь с 23 на 24 мая состоится титульный бой за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Александр Усик проведет защиту против Рико Верхувена. Боксерский вечер пройдет на арене «Плато Гиза» в Гизе (Египет). Бой начнется после 0.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

«СЭ» ведет текстовую трансляцию перед боем. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию боксерского вечера в Гизе покажут на стриминговом сервисе DAZN (на английском языке). Также бесплатно смотреть главный бой Усик — Верхувен можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

39-летний Усик в профессиональном боксе имеет рекорд — 24-0 (15 боев завершил досрочно).

На счету 37-летнего Верхувена в кикбоксинге — 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений. В профессиональном боксе рекорд — 1 бой и 1 победа нокаутом.