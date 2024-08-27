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Сегодня, 11:02

Усик рассказал, почему он продолжает посещать церковь Московского патриархата

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) заявил, что его критикуют за посещение Украинской православной церкви те, кто «не знает ни одной молитвы или ни разу не был на литургии».

— Меня спрашивают об этом люди, которые никогда в жизни не были на утренней службе. Как мне ответить человеку, который не знает ни одной молитвы или ни разу не был на литургии

Я объясню. Я православный христианин, и точка. Я хожу в Украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет документально. Пусть покажут, где документально находится Московский патриархат. Смотрите, в церкви люди, а мы падкие люди. Ну нельзя всех под одну гребенку собирать. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу, спасаюсь в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный христианин, — сказал Усик в интервью Video NV.

Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1) 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=egMr9ggvgH4
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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