Усик ответил на критику Ломаченко на Украине

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) отметил, что никак не относится к критике других людей.

— Василия Анатольевича здесь нет, я за своего невероятно крутого брата ничего не могу говорить. Никак не отношусь. Сегодня я герой, а завтра не герой. Для своих детей, для своей жены, для своего окружения я герой, и мне этого хватает.

Я не обращаю внимания на критику людей, потому что меня может критиковать только тот, кто со мной пройдет тот путь, который я иду, или отец мой небесный за мои грехи. В остальном никто не может меня... Они могут это делать, но это их дело, — сказал Усик в интервью Video NV.

Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри (34-1) 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.