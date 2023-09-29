Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает ESPN.

По данным источника, поединок может пройти 23 декабря или в январе.

Ранее промоутер Боб Арум назвал такие же сроки проведения боя.

Фьюри 28 октября проведет бой по боксу против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.