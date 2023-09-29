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Тренер Гассиева сравнил вызов Асбарова с предложением Кульпина подраться Тайсону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, сравнил вызов Сослана Асбарова с предложением Николая Кульпина подраться Майку Тайсону.

«Интересен ли Мурату вызов Асбарова? Не хочу ничего плохого говорить про ребят, но они часто обращаются к известным спортсменам, чтобы обратить на себя внимание. Помню, был боксер Николай Кульпин — вечно предлагал подраться Майку Тайсону, хотя в рейтинге был в конце седьмой сотни. И все газеты это публиковали. Здесь та же самая история. Думаю, Мурат даже не слышал слова Асбарова. Это пиар? Конечно. Если он скажет, что бросает вызов Иванову или Петрову, никто не заметит. А так сразу будут говорить. Но ничего плохого я в этом не вижу», — приводит слова Сланова RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210161-trener-gassieva-asbarov
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