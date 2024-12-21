Экс-чемпион мира Брюстер: «Ожидаю от Усика и Фьюри адского боя»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Леймон Брюстер поделился мнением о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Считаю, они оба — две отличные личности. Я знаю, что Усик дерется за свою страну, как он и должен. Просто думаю, что это будет адский боище. Я действительно должен сказать, что шансы 50 на 50», — цитирует Брюстера Boxing Scene.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка запланировано в 1.30 по московскому времени. В первом бою 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.