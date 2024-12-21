Биспинг: «Фьюри опять очень тяжелый, и это дорого ему обойдется в бою с Усиком»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Микаэль Биспинг (30-9) прокомментировал результаты взвешивания боксеров Александра Усика и Тайсона Фьюри перед реваншем.

«Фьюри на сей раз опять очень тяжелый, и это дорого ему обойдется. Я могу ошибаться. И я буду рад, если я ошибаюсь. Но вот такие мысли у меня сейчас», — заявил Биспинг на своем YouTube-канале.

Вес Фьюри составил 127,4 кг, а вес Усика — 102,5. Таким образом, британец тяжелее своего соперника на 25 кг.

Реванш Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый бой между спортсменами завершился победой украинского бойца раздельным решением судей.