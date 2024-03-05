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Риддик Боу: «Фьюри должен бить по корпусу — и все будет совершенно по-другому»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боу (43-1) заявил, что британский боксер Тайсон Фьюри должен бить по корпусу во время ревашна с украинцем Александром Усиком.

«Фьюри нужно работать по корпусу! Тайсон должен бить по корпусу — и все будет совершенно по-другому. Он ни разу не работал по корпусу. Джеб, джеб, уклон и удар по корпусу. Бьюсь об заклад, что в таком случае бой будет совершенно другим», — приводит слова Боу Boxing Scene.

Реванш Усик — Фьюри пройдет в формате 12 раундов по три минуты. На кону будут стоять титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, который принадлежат украинскому боксеру.

Первый поединок между спортсменами прошел в мае 2024 года. Тогда Усик победил раздельным решением судей (114-113, 113-114, 115-112).

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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