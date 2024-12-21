Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:00

Мудрик прилетел в Саудовскую Аравию на бой Усика с Фьюри

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Мудрик (слева) с фанатом «Челси».
Фото соцсети

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик прилетел в саудовский Эр-Рияд, чтобы поддержать своего соотечественника Александра Усика в бою против британца Тайсона Фьюри, сообщает Daily Mail.

Один из болельщиков «Челси» сфотографировался с 23-летним футболистом в Эр-Рияде и опубликовал снимок в своих соцсетях. На этой неделе стало известно, что Мудрик сдал положительный допинг-тест и временно отстранен от футбола. Ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 1.30 по московскому времени. На кону стоят титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе, которые принадлежат Александру.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Источник: Daily Mail
Михаил Мудрик
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
В двух районах Казани загорелись дома после атаки беспилотников
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
Футболист «Зенита» Глушенков посетил пляж на Мальдивах в женской одежде
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трансляция боя Тайсон Фьюри — Александр Усик 2: смотреть видео

Бывший чемпион мира по боксу Жакоб умер на 60-м году жизни

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости