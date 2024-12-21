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Сегодня, 11:19

Бывший чемпион мира по боксу Жакоб умер на 60-м году жизни

Алина Савинова
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Французский боксер Тьерри Жакоб скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком легких.
О смерти спортсмена сообщила мэр его родного города Кале Наташа Бушар. Она принесла соболезнования близким Жакоба.

«Начинаем этот день с печальных новостей. Тьерри Жакоб скончался этой ночью таким молодым. Наши мысли, конечно же, с его семьей. Присоединяюсь ко всем, чтобы выразить им наши искренние соболезнования», — написала Бушар в соцсетях.

Жакоб — бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в наилегчайшем весе. За свою карьеру француз провел 45 боев на профессиональном уровне, одержав 39 побед и потерпев 6 поражений.

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