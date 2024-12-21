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Сегодня, 13:15

На реванше Усика и Фьюри в Эр-Рияде не будет аншлага

Алина Савинова
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На реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри реализовали не все билеты.

За 12 часов до начала боя на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде остаются более 500 свободных мест. Стоимость самого дешевого билета составляет 22 700 рублей, а самого дорогого— 2 944 000 рублей.

Усик и Фьюри проведут реванш в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. Британец оказался тяжелее украинца на 25 кг перед противостоянием (127,4 против 102,5).

Во время дуэли взглядов Усик и Фьюри больше шести с половиной минут смотрели друг на друга.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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