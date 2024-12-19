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Сегодня, 20:42

Фьюри и Усик смотрели друг на друга больше шести с половиной минут во время дуэли взглядов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Скриншот трансляции
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Скриншот трансляции
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Скриншот трансляции
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Британский боксер Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик больше шести с половиной минут смотрели друг на друга во время дуэли взглядов перед поединком.

19 декабря состоялась пресс-конференция боксеров перед боем, в рамках которой состоялась дуэль взглядов. Спортсмены долго смотрели друг на друга, их попытались развести, но Фьюри и Усик отказались уходить.

Через 10 минут Фьюри начал разговор с Усиком.

Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Скриншот трансляции

Украинский боксер начал отвечать сопернику через некоторое время.

Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Скриншот трансляции

Реванш между Фьюри и Усиком состоится в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок ориентировочно начнется в 1.30 по московскому времени. Боксеры будут биться за титулы

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой Усик — Фьюри: соперники встретились лицом к лицу на пресс-конференции. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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