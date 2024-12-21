Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:15

Шнякин — о бое Фьюри против Усика: «Сам Тайсон в интервью признал: в 12-раундовом бою ему мало что светит»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Рад, что боксерская индустрия здорово сработала — и всем нам достаточно быстро дали продолжение шоу. Обошлось без разборок, нытья, лишнего трэш-тока, выбивания условий, внезапных травм — и вот уже через полгода с лишним реванш. Блеск!

Ожидания от боя те же, что и в мае: все 12 раундов техничного бокса, очень близкий бой двух разножанровых боксеров. С трудом вижу в сценарии такого поединка досрочный конец: Усик традиционно неуловим, ни разу за карьеру даже не прилег в нокдауне, к тому же нет ощущения, чтобы он на уровне планирования задумывает нокаутировать Фьюри. Я уж не говорю, что гораздо более мощным боксерам, природным тяжеловесам и нокаутерам не удавалось вырубить этот британский шкаф», — сказал Шнякин «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Также комментатор назвал своего фаворита в бою.

«В 12 раундах, конечно, преимущество у более скоростного и подвижного боксера. К тому же говорят, Александр набрал на сборах шикарную форму. Состояние Тайсона вновь под вопросом — набрал, потерял, здоров или с проблемами, как он вообще? Показательно, что даже сам Фьюри в интервью признал: в 12-раундовом бою ему мало что светит. Это был скорее намек на специфику судейства. Или просто соломку стелил? Вывод — в какой-то момент ему придется рисковать и вкладываться. А в первом бою Усик держал те же мощные апперкоты британца, пусть и получил урон, как выяснилось. Для меня Александр — фаворит», — добавил Шнякин.

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно после 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Читайте также
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Дюков, Митрофанов и Каманцев подвели итоги 2024 года в российском футболе
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Колесников победил Лифинцева на дистанции 50 метров на Кубке Сальникова
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

На реванше Усика и Фьюри в Эр-Рияде не будет аншлага

Кто победит в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри?

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости