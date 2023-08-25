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25 августа, 23:30

Усик — Дюбуа: во сколько начало и как смотреть видео боя онлайн бесплатно

Бой Усик — Дюбуа начнется примерно в 00.00 мск 27 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Александр Усик.
Александр Усик.
Фото Global Look Press

26 августа во Вроцлаве (Польша) пройдет вечер бокса. В главном поединке в супертяжелой весовой категории на стадионе «Вроцлав» украинец Александр Усик подерется с британцем Даниэлем Дюбуа. Их бой начнется примерно в 00.00 по московскому времени 27 августа.

В России не будут официально показывать видеотрансляцию противостояния Усик — Дюбуа. Поединок боксеров покажут сервисы ESPN+ в США и TNT Sports в Великобритании. Посмотреть бой можно в России с помощью VPN сервисов.

На счету 25-летнего Дюбуа по прозвищу «Динамит» в боксе — 19 побед и одно поражение. 18 боев он завершил досрочно.

У 36-летнего Усика — 20 побед и 0 поражений. 13 поединков действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA Super, IBF IBI и The Ring завершил досрочно.

Александр Усик против Даниэля Дюбуа, бой за звание чемпиона мира по трем версиям: основная информация

Бокс
Александр Усик
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