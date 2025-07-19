Камил Гаджиев: «Усик — лучший боксер мира на сегодняшний день»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» оценил вероятный исход боя-реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. По мнению эксперта, британец не является звездой первого плана, а непобежденный боксер при обычной подготовке может продлить свою победную серию.

«Честно говоря, бой Усика с Дюбуа могу себе позволить пропустить. Бой Александра с Тайсоном Фьюри я бы, конечно, смотрел, но с Дюбуа — нет. Даниэль сильный боксер, но для меня это все равно не Фьюри или Джошуа с Уайлдером. Он как будто бы следующий эшелон. Пока что я это так воспринимаю, хотя математика может и говорит об обратном. Если Усик тренируется, как делал это всегда, то я считаю, что это будет очередная победа. Он объективно лучший боксер мира на сегодняшний день. Его может остановить только максимально мотивированный и подготовленный Фьюри. Он еще как раз в том прекрасном возрасте, когда человек не деградирует, а где-то даже продолжает развиваться», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также спортивный функционер поделился мнением о том, как именно украинец может взять верх в бою с британцем. По его словам, даже досрочно закончить бой ему вряд ли удастся одним ударом.

«Знаете, можно же просто один раз сильно ударить, но это не совсем про Александра. Он может выиграть досрочно, но не за счет одного плотного удара, а за счет доминирования. Если он будет побеждать каждый раунд, если будет быстрее и точнее, то Дюбуа устанет от такого напора. Тогда и может случиться досрочная победа. Усик же нам не представляется с панчем, от которого люди просто падают. Там немного другой стиль», — добавил Гаджиев.

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года, Александр победил досрочно, хотя первым оказался в нокдауне.

Александр Антоняк

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа