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20 июля 2025, 00:38

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира

Сергей Разин
корреспондент
Александр Усик нокаутировал Даниеля Дюбуа.
Фото Getty Images

Украинский боксер Александр Усик в поединке-реванше боксерского вечера в Лондоне победил англичанина Даниэля Дюбуа.

Бой завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде, украинец стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Реванш Усика и Дюбуа прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года, Александр победил досрочно, хотя первым оказался в нокдауне.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.

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Александр Усик
Даниель Дюбуа
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