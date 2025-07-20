Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик в поединке-реванше боксерского вечера в Лондоне победил англичанина Даниэля Дюбуа.

Бой завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде, украинец стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Реванш Усика и Дюбуа прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года, Александр победил досрочно, хотя первым оказался в нокдауне.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.