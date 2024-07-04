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Умар Кремлев: «Надеюсь, Батыргазиев и Гаджимагомедов не подведут на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев пожелал удачи соотечественникам Альберту Батыргазиеву и Муслиму Гаджимегомедову в их титульных поединках на турнире «Ночь чемпионов IBA».

«Я как президент Международной ассоциации бокса желаю удачи всем участникам этого турнира. Пусть победит сильнейший! Но, конечно, я буду переживать за своих родных Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова. Как же без них! Им предстоят непростые бои — даю 50 на 50. Им обоим будет очень сложно, но надеюсь, Альберт и Муслим не подведут», — приводит слова Кремлева пресс-служба турнира.

Гаджимагомедов (3-0, КО 2) постарается завоевать титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7). В со-главном событии «Ночь чемпионов IBA» Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7).

Турнир пройдет 12 июля в Серпухове на специально возведенной арене «Колизей IBA».

Бокс
Альберт Батыргазиев
Муслим Гаджимагомедов
Умар Кремлев
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