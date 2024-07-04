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Дрозд: «С точки зрения тех, кто посвятил себя боксу, бой Минеева и Исмаилова ничего в себе не несет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий боксерский поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«К тому, что поединок бойцов ММА Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова вызывает наибольший интерес в российском боксе, отношусь спокойно, потому что понимаю, что рынок сложился так. Ребята правильно ведут свои соцсети, правильно подходят с точки зрения медийной подачи себя для общества. Их сегодня действительно хорошо знают, и интерес к их поединку большой.

Если брать в процентном соотношении, то 90 процентов интересующихся – это любители смешанных единоборств. С точки зрения тех, кто посвятил себя боксу, этот бой ничего в себе не несет. Это просто два известных бойца, которые вышли за рамки своего спорта и сразятся в ринге», – цитирует Vprognoze.ru Дрозда.

Минеев и Исмаилов встретятся 20 июля на турнире в Москве в поединке по правилам бокса. Ранее спортсмены провели два боя по правилам ММА.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/11815871-drozd-s-tochki-zreniya-teh-kto-posvyatil-sebya-boksu-boj-mineeva-s-ismailovym-nichego-ne-neset.html
Бокс
Владимир Минеев
Григорий Дрозд
Магомед Исмаилов
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