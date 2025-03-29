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29 марта, 09:59

Орловский призвал Емельяненко ответить на вызов: «Ты воздух гонял, или готов драться?»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Ветеран ММА Андрей Орловский вновь обратился к легендарному Федору Емельяненко.

Ранее Орловский вызвал Емельяненко на реванш по правилам бокса.

«Федор, ты в суете мое имя упомянул. Все, как всегда, ничего не понятно — ни два, ни полтора. Оставь свое му-хрю. Ты воздух гонял, или готов драться?» — заявил Орловский в видеообращении в соцсетях.

В их первом поединке, который состоялся в 2009 году в лиге Affliction, Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.

Андрей Орловский
Федор Емельяненко
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