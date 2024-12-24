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Сегодня, 16:58

Умар Кремлев готов организовать боксерский бой для Петра Яна

Камила Абдурахманова
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Международная ассоциация бокса (IBA) готова организовать боксерский поединок до российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна.

«У нас дружеские отношения практически со всеми спортсменами и представителями других единоборств. Нужно понимать, что спорт это в первую очередь — уважение ко всем дисциплинам. Мы не против организовать бой, но здесь все зависит только от желания Петра Яна и от того, найдем ли мы подходящего соперника, чтобы бой получился конкурентным и зрелищным», -заявил президент IBA Умар Кремлев ТАСС.

Яну 31 год, и он занимает третью строчку в рейтинге бойцов легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В смешанных единоборствах (ММА) спортсмен одержал 18 побед, но также потерпел 5 поражений.

Источник: ТАСС
Петр Ян
UFC
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