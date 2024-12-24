Артур Бетербиев: когда повторный бой с Дмитрием Биволом в 2025 году

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев и бывший обладатель титула WBA Super Дмитрий Бивол проведут бой-реванш 22 февраля. Боксерский вечер пройдет на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала еще не определено.

Первый бой россиян состоялся 12 октября 2024 года. В поединке за звание первого абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBO, WBA-Super и IBO в полутяжелом весе победил Бетербиев решением большинства судей.

34-летний Бивол в профессиональном боксе провел 24 поединка, в которых одержал 23 победы и потерпел 1 поражение.

39-летний Бетербиев в карьере провел 21 бой, все завершились победами (20 досрочных побед).

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