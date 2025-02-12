Бокс/ММА
12 февраля 2025, 23:54

Украинский боксер Усик собирается завершить карьеру после двух боев

Алина Савинова
Александр Усик (слева).
Фото Global Look Press

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру.

В ночь с 21 на 22 декабря украинец провел реванш с британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, одержав победу в этом поединке единогласным решением судей. Он сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBО, WBO и WBC.

«Я буду драться с победителем поединка Джозеф Паркер — Даниэль Дюбуа, без проблем. Думаю, мне осталось в боксе два года или полтора. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Только два», — приводит слова Усика РИА Новости со ссылкой на Sky Sports.

Александра Усика можно сравнить с&nbsp;Владимиром Кличко, Майком Тайсоном, Эвандером Холлифилдом и&nbsp;Роем Джонсом.Усик — лучший тяжеловес мира прямо сейчас. Каково его место в истории в сравнении с Кличко, Тайсоном, Холифилдом и Роем Джонсом

Бой между Паркером и Дюбуа состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Всего на счету 38-летнего Усика 23 поединка в профессиональной карьере. Он не проиграл ни одного из них.

Источник: РИА Новости
Александр Усик
Бокс
Профессиональный бокс
Российский боксер Чеботарев обвинил в предательстве украинца Усика

Муртазалиев считает Альвареса фаворитом боя с Кроуфордом

КХЛ на Кинопоиске

