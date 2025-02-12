Украинский боксер Усик собирается завершить карьеру после двух боев

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру.

В ночь с 21 на 22 декабря украинец провел реванш с британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, одержав победу в этом поединке единогласным решением судей. Он сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBО, WBO и WBC.

«Я буду драться с победителем поединка Джозеф Паркер — Даниэль Дюбуа, без проблем. Думаю, мне осталось в боксе два года или полтора. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Только два», — приводит слова Усика РИА Новости со ссылкой на Sky Sports.

Бой между Паркером и Дюбуа состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Всего на счету 38-летнего Усика 23 поединка в профессиональной карьере. Он не проиграл ни одного из них.