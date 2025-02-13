Муртазалиев считает Альвареса фаворитом боя с Кроуфордом

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев поделился мнением о возможном поединке Теренса Кроуфорда с Саулем Альваресом.

«Надеюсь, после боя Кроуфорд вернется в первый средний вес, и мы объединим пояса. Если же нет, желаю ему хорошего отдыха после отличной карьеры. У Кроуфорда есть шансы против любого бойца, но Альварес — фаворит 70 на 30», — сказал Муртазалиев», — цитирует Мутразалиева MMA.Metaratings.ru.

Поединок Кроуфорда (23-0) и Альвареса (62-2-2) может состояться в сентябре 2025 года. В своем последнем бою в августе 2024 года американец победил Исраила Мадримова единогласным решением судей.