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Сегодня, 10:05

Турки Аль-Шейх показал титул неоспоримого чемпиона мира в супертяжелом весе по боксу

Давид Хачатрян
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Титул неоспоримого чемпиона мира в супертяжелом весе по боксу.
Фото Соцсети

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх опубликовал в соцсетях фото титула неоспоримого чемпиона мира в супертяжелом весе по боксу, который получит победитель боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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