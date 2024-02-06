Турки Аль-Шейх показал титул неоспоримого чемпиона мира в супертяжелом весе по боксу

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх опубликовал в соцсетях фото титула неоспоримого чемпиона мира в супертяжелом весе по боксу, который получит победитель боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.