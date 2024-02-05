Цзю заявил, что платные трансляции могут стать драйвером развития бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что платные телетрансляции могут быть одним из решений в развитии спорта в России.

«Платные трансляции могут стать одним из механизмов развития. Во всем мире это направление развивается, об этом я говорил на Всероссийском боксерском форуме. HBO ушел, но приходят новые игроки. Об этом можно и нужно думать», — приводит ТАСС слова Цзю.

Всероссийский боксерский форум проходил в Серпухове с 2 по 4 февраля.

54-летний Цзю занимает 51-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec. В 2011 году россиянин был внесен в Международный зал боксерской славы.