Артур Бетербиев

1 июня, в субботу, Дмитрий Бивол проведет поединок с Артуром Бетербиевым. Бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время будет сообщено позже.

Бетербиев в своей карьере провел 20 поединков, все они завершились победами. На счету Бивола также нет поражений — 22 победы, 11 из которых он одержал досрочно.

Предыдущий поединок Дмитрий провел 26 декабря 2023 года против британца Линдона Артура. Тогда бой завершился уверенной победой россиянина единогласным решением судей.

Бетербиев в последний раз выходил в ринг 13 января 2024-го. В этом бою он защитил пояс от британца Каллума Смита, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде.