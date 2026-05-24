Тренер Гассиева: «Усик довел бы дело до тяжелого падения Верхувена»

Тренер Мурата Гассиева Антон Кадушин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поединке между Александром Усиком и Рико Верхувеном.

«Для Усика этот бой сложился непросто, — сказал Кадушин «СЭ». — На мой взгляд, это связано с тем, что Верхувен нестандартный технически для бокса тяжеловес, большой, крепкий и учитывая то, что Усик не обладает тяжелым разовым ударом, именно поэтому так сложился этот бой.

Но результат есть результат, Усик поймал его в итоге. Думаю, в 12-м раунде он бы довел дело до тяжелого падения Верхувена, и результат был бы таким же — досрочная победа.

Выводы пусть делают их команды, а у нас впереди подготовка к своему бою, и нам нужно делать свою работу».

23 мая в Египте Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде — бой остановили одновременно с гонгом на перерыв.

