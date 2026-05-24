24 мая, 13:10

Тренер Гассиева: «Усик довел бы дело до тяжелого падения Верхувена»

Евгений Нарижный
Корреспондент

Тренер Мурата Гассиева Антон Кадушин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поединке между Александром Усиком и Рико Верхувеном.

«Для Усика этот бой сложился непросто, — сказал Кадушин «СЭ». — На мой взгляд, это связано с тем, что Верхувен нестандартный технически для бокса тяжеловес, большой, крепкий и учитывая то, что Усик не обладает тяжелым разовым ударом, именно поэтому так сложился этот бой.

Но результат есть результат, Усик поймал его в итоге. Думаю, в 12-м раунде он бы довел дело до тяжелого падения Верхувена, и результат был бы таким же — досрочная победа.

Выводы пусть делают их команды, а у нас впереди подготовка к своему бою, и нам нужно делать свою работу».

Александр Усик победил Рико Верхувена.Египетская сила Усика. Рико нокаутирован, но не слишком ли это похоже на кино?

23 мая в Египте Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде — бой остановили одновременно с гонгом на перерыв.

Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» на грани поражения
