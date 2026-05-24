Костя Цзю — о победе Усика над Верхувеном: «У судьи были основания на остановку боя»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» оценил судейство в поединке за титул WBC в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Судья остановил бой в концовке 11-го раунда.



«Можно по-разному оценить концовку боя. Но все-таки судье лучше видно ситуацию. Верхувен пропустил много ударов. То, что он встал и сказал, что все нормально, это ничего не значит. У судьи были основания на остановку боя, даже за несколько секунд до конца. Он увидел, что голландец не готов был продолжать», — сказал Цзю «СЭ».

Усик одержал 25-ю победу в 25 поединках на профессиональном ринге. У 37-летнего Верхувена одна победа и одно поражение в двух боях.