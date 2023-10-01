Тренер Гассиева: «Мурат выиграл минимум восемь раундов. Валлин отбрыкивался и выживал»

Тренер Мурата Гассиева — Виталий Сланов — выразил недовольством работой судей боя против Отто Валлина. Шведский боксер победил раздельным решением. Поединок состоялся в турецком Белеке 30 сентября.

«Я был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно, — сказал Сланов журналистам. — Отбрыкивался, выживал, уходил, даже джеб полноценно не поносил. Один раз в каком-то раунде в глаз попал — и все. Думаю, Мурат выиграл очень убедительно».

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Валлина раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). Таким образом, Гассиев потерял титул WBA Inter-Continental.

29-летний россиянин за карьеру одержал 30 побед и потерпел два поражения. В активе 32-летнего шведа — 26 побед и одно поражение.