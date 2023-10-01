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Гассиев уступил Валлину и потерял титул WBA Inter-Continental

Сергей Разин
корреспондент
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Мурат Гассиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боксер Мурат Гассиев в поединке за титул WBA Inter-Continental уступил шведу Отто Валлину в поединке в супертяжелом весе (свыше 91 кг) в субботу, 30 сентября.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Валлина раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). Таким образом, Гассиев потерял титул WBA Inter-Continental.

29-летний россиянин за карьеру одержал 30 побед и потерпел два поражения. В активе 32-летнего шведа — 26 побед и одно поражение.

Мурат Гассиев
Отто Валлин
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