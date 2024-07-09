Тимоти Брэдли назвал единственного боксера, который способен победить Шакура Стивенсона

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) считает, что чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) может победить чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона (22-0).

«На мой взгляд, единственный, кто может сравниться с Шакуром — это «Танк». У него такой же высокий уровень IQ, как и у Шакура, и при этом он очень силен. Одним ударом он может закончить бой.

Шакур никогда не пропускал ударов, но если «Танк» его поймает, это может случиться. Однако Шакур сделает все возможное, чтобы этого не произошло. Он очень сосредоточен», — сказал Брэдли Fight Hype.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.