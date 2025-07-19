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19 июля 2025, 21:00

Тим Цзю — Себастьян Фундора: трансляция боя в прямом эфире

Тим Цзю и Себастьян Фундора проведут титульный бой 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тим Цзю.
Фото Getty Images

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю и американец Себастьян Фундора проведут титульный бой в ночь с субботы на воскресенье, 19 на 20 июля. На кону — чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBC. Боксерский вечер пройдет на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США). Начало поединка — после 5.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции поединка не будет. Прямую трансляцию могут показать в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео». Следите за результатом боя Цзю и Фундоры в нашем матч-центре бокса.

Бокс Профессиональный бокс: Фундора — Цзю

30-летний Цзю имеет рекорд из 25 побед и двух поражений. В профессиональном боксе у 27-летнего Фундоры — 22 победы, одна ничья и одно поражение.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.

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Себастьян Фундора
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