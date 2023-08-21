Теренс Кроуфорд рассказал о причине срыва боя Усика и Фьюри: «К нему проявили неуважение»

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) считает, что сторона чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) не проявила уважения к чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0).

«Усик — отличный боксер и добился больших успехов в профессиональном боксе. То, что к нему проявили неуважение на переговорах [с Фьюри], а я уверен, что именно так все и было, — это неправильно», — сказал Кроуфорд в подкасте Джо Рогана.