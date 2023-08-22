Эдди Хирн: «Бой Джошуа и Уайлдера должен быть согласован в течение следующих 2-3 недель»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что он делает все, чтобы организовать бой экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) и экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«Я думаю, что все будет решено в течение двух-трех недель, — сказал Хирн в интервью Fight Hub TV. — Я дважды был в Саудовской Аравии, чтобы договориться об этом бое. У меня было две встречи, три встречи в Лондоне. Я делаю это не ради шуток. Энтони Джошуа дал мне указание: «Я хочу драться с Деонтеем Уайлдером». Единственный вариант, при котором этот бой не состоится, —? это если Саудовская Аравия его не захочет.

Шелли Финкель, менеджер Уайлдера, насколько я слышал от них напрямую, согласны. Мы тоже согласны. Нам нужно только подписать контракт и пройти все необходимые процедуры.

Честно говоря, я бы не стал тратить свое время, летая по всему миру и пытаясь сделать вид, что мы хотим именно этого поединка. Мы хотим именно этого поединка. Это большой бой, большие деньги, и это то, что мне поручено обеспечить для Эй Джея. Мы настроены позитивно. Как я уже сказал, мы в деле".

Поединок Джошуа и Уайлдера может состояться в начале 2024 года в Саудовской Аравии. Стороны уже ведут переговоры.