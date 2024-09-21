Тайсон Фьюри — о поражении от Усика: «Ему преподнесли подарок»

Бывший чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри назвал несправедливым поражение от украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

«Ему преподнесли подарок. Что есть, то есть. С этим покончено. Судьи несправедливо лишили меня девственности. Наверное, было бы странно, если бы я позволил это сделать за 50 фунтов, но учитывая, что меня кинули на большие деньги, это не имеет значимого решения. Принятое решение не отменить. Однако у меня будет шанс победить в декабре. Мы сделаем это. Я нокаутирую его», — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Бой Фьюри и Усика состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Британец потерпел первое поражение в карьере.

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) боксеры должны провести бой-реванш. При этом, Усик уже не является абсолютным чемпионом мира. Ради второй встречи с Фьюри он отказался от пояса IBF.